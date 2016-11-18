В Подмосковье произошла авария с участием двух машин, погибли трое

В ночь на пятницу, 18 ноября, в Московской области произошло столкновение двух иномарок.

Согласно последней информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, а пострадали еще двое. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на ГУ МВД по региону, авария случилась на 13-м километре дороги Щелково - Фряново.

Уточняется, что водитель машины марки Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi. Все, кто находился в салоне первого автомобиля, скончались.