Число жертв страшной аварии на востоке Москвы с участием легкового автомобиля, который сбил четырех пешеходов на тротуаре, возросло до трех, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В больнице скончался третий пострадавший, госпитализированный с тяжелыми травмами.

Полиция установила личность водителя иномарки, сбившего четырех человек в Москве, сообщают "Вести". Виновником ДТП оказался 30-летний менеджер Антон Усков. Сначала он заявил, что был пассажиром автомобиля, и лишь позднее сознался, что находился за рулем в момент трагедии.

В настоящее время врачи борются за жизнь четвертого пострадавшего в результате ДТП в Москве.

Ранее сообщалось, что на 1-ой Владимирской улице в Москве автомобиль Hyundai Solaris врезался в бордюр и сбил четырех человек, стоящих на остановке. Одн из них погиб на месте происшествия.





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