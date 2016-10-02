В Москве на остановке сбиты четыре человека, есть погибшие

На 1-ой Владимирской улице в Москве автомобиль Hyundai Solaris врезался в бордюр и сбил четырех человек, стоящих на остановке. Одн из них погиб на месте происшествия. Еще три человека получили травмы.

Среди них - ребенок. На месте происшествия работают скорая помощь, спасатели и полиция, сообщает РИА Новости.

При этом, по сведениям агентства "Говорит Москва", ДТП случилось на пересечении Зелёного проспекта с 1-й Владимирской улицей. Сообщается, что после аварии водитель успел скрыться с места происшествия.

"Лайф" сообщает, что на остановке погибли два человека. Очевидцы произошедшего рассказали о том, что в ДТП попал автомобиль одной из каршеринговых компаний. По предварительной информации, погибли 30-летний А. Мороз и 13-летняя Варвара И. 65-летний В. Коротков и 21-летний А. Бабаян отвезены в больницу с травмами.

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