Под Омском в ДТП с инкассаторским броневиком погибло пять человек

Инкассаторская «Газель» протаранила пассажирский автобус, в котором погибло пять пассажиров. Полиция региона начала расследование этой аварии. Пока известно то, что возможный виновник ДТП – водитель «ПАЗа».

Авария произошла 12 ноября в 10.15 по местному времени (12.15 – по Москве) на трассе Омск-Муромцево, сообщает пресс-службу УМВД РФ по Омской области.

По свидетельству очевидцев, пассажирский автобус ехал в сторону Омска из селения Низовое, что в Муромцевском районе Омской области. На 133 километре шоссе водитель автобуса решил обогнать впереди идущий транспорт, не убедившись, свободна ли встречная полоса. А по «встречке» как раз следовала инкассаторская «Газель».

От удара на месте погибли водители автобуса и инкассаторской машины, а также три пассажира, - один из «ПАЗа» и двое из «Газели».

В местную больницу с ранениями разной степени тяжести были доставлены еще три пассажира.