Водитель управделами президента разбился насмерть в Москве (ВИДЕО)

Смертельное ДТП с участием водителя транспортного отдела управления делами президента РФ произошло сегодня в Москве.

По предварительной информации, около 12.00 на Кутузовском проспекте служебный BMW столкнулся с Mercedes. В результате аварии водитель первой иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй автомобилист попал в медучреждение.

В настоящее время обстоятельства трагического инцидента выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Тело погибшего с места аварии увезли.

В Совете Федерации уточнили, что попавшая в ДТП машина была закреплена за верхней палатой. Пресс-служба СФ выразила соболезнования родственникам погибшего водителя.

Видео аварии можно посмотреть здесь.

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