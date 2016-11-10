Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов

К 8.30 по московскому времени в четверг, 10 ноября, пробки в Москве достигли восьми баллов.

Как сообщает сервис "Яндекс. Пробки", на въездах в столицу заторы просто чудовищные, люди опаздывают на работу и нервничают. Уточняется также, что гигантская пробка на Пятницком шоссе может отнять у автовладельцев не менее двух часов времени.

Отмечается, что сейчас движение по ключевым крупным магистралям столицы серьезно затруднено, однако к вечеру ситуация улучшится, поскольку ожидается потепление.