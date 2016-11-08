Москвичей через два дня ждет апокалипсис
8 ноября 2016, 17:01 [ «АН-онлайн» ]
В четверг и пятницу жителей Москвы и области ожидает настоящий апокалипсис.
Синоптики предупреждают, что москвичам придется пережить не самые простые моменты в связи с тем, что выпадет треть месячной нормы осадков. Как сообщает агентство "Москва", ссылаясь на центр погоды "Фобос", в среду в столице будет небольшая передышка перед "апокалипсисом", а вот уже в четверг город накроет балканский циклон, который принесет с собой весьма плохую погоду - снег, метель, ветер, а впоследствии ледяные и обычные дожди, температуру воздуха около 0 градусов. Позже москвичам советуют быть аккуратными - вероятна гололедица.