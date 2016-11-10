Апокалипсис сегодня: в московских аэропортах отменили более 100 рейсов

Утром в четверг, 10 ноября, в московских аэропортах отменили более сотни рейсов, а еще около двадцати отправятся в пункты назначения с опозданием.

Ранее синоптики предупреждали о "снежном апокалипсисе" в столице. Как сообщается сегодня на портале "Яндекс. Расписание", к 8.30 по московскому времени в аэропорту Домодедово отменили шесть рейсов, а еще 13 опаздывают. В Шереметьево были отменены 88 рейсов, а десять задержаны. В аэропорту Внуково отменен всего лишь один рейс.

С ночи в Москве и области идет сильный снег. На дорогах уже образовалась гололедица. Предполагается, что день будет серым, мокрым и прохладным.