В настоящий момент известно о пяти погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Иваново, где проживал 21 человек. Спасатели извлекли из-под завалов тела трех женщин, мужчины и четырехлетнего ребенка.

Личность пожилой женщины пока не установлена, имена других четырех погибших публикует Лайф. Это Алескерова С., 1964 г.р.; Хатова В., 1988 г.р.; Анастасия Х., 2012 г.р.; Хатов Ю., 1985 г.р.

Спасатели полагают, что больше никого под завалами не осталось.

Взрыв бытового газа в двухэтажном трехподъездном жилом доме № 63 Б по улице Минской в городе Иваново прогремел сегодня около четырех часов утра по московскому времени. В результате были повреждены стены и межэтажные перекрытия двух подъездов. Площадь обрушения составила около 80 кв. метров.



