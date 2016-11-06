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Названы имена погибших при обрушении жилого дома Иваново (СПИСОК)

6 ноября 2016, 11:17 [ «АН-онлайн» ]

Названы имена погибших при обрушении жилого дома Иваново (СПИСОК)
Вести.Ru

В настоящий момент известно о пяти погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Иваново, где проживал 21 человек. Спасатели извлекли из-под завалов тела трех женщин, мужчины и четырехлетнего ребенка.

Личность пожилой женщины пока не установлена, имена других четырех погибших публикует Лайф. Это Алескерова С., 1964 г.р.; Хатова В., 1988 г.р.; Анастасия Х., 2012 г.р.; Хатов Ю., 1985 г.р.

Спасатели полагают, что больше никого под завалами не осталось.

Взрыв бытового газа в двухэтажном трехподъездном жилом доме № 63 Б по улице Минской в городе Иваново прогремел сегодня около четырех часов утра по московскому времени. В результате были повреждены стены и межэтажные перекрытия двух подъездов. Площадь обрушения составила около 80 кв. метров.

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