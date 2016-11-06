Спасатели в Иваново извлекли из-под завалов двоих выживших

Сотрудники спасательной службы обнаружили под обломками рухнувшего в результате взрыва дома в Иваново двоих выживших. Предполагается, что в настоящий момент под завалами больше нет людей.

Спасатели нашли на месте частично обрушившегося дома еще двоих жильцов - женщину и мужчину. Последний в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По уточненным данным, в результате происшествия пятеро человек, в том числе 4-летняя девочка, погибли, еще семеро пострадали. Спасатели предполагают, что под завалами больше людей не осталось: все жильцы были найдены. Тем не менее, поисковые работы продолжаются на тот случай, если в доме кто-то находился в гостях.