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Из-под завалов в Иваново извлекли пятерых погибших

6 ноября 2016, 08:54 [ «АН-онлайн» ]

Из-под завалов в Иваново извлекли пятерых погибших
Фото: pixabay.com

В настоящий момент известно о пяти погибших в результате прогремевшего утром в воскресение взрыва в жилом доме в Иваново. Спасатели извлекли из-под завалов тела трех женщин, мужчины и четырехлетнего ребенка.

По предварительным данным, одна из погибших не является жительницей этого дома: есть версия, что женщина, чья личность в данный момент еще не установлена, могла находиться в гостях у друга. Предполагается также, что в результате взрыва погибла семья из трех человек: сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела мужчины, женщины и ребенка, которые могли проживать в одной квартире.
 
В настоящий момент продолжаются поиски еще двоих жильцов дома, которые, предположительно, могут находиться под обломками рухнувших из-за взрыва стен.
 
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