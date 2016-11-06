В Иваново произошел взрыв бытового газа

Около 4:00 утра по московскому времени в Иваново прозвучал взрыв. Один из подъездов жилого дома оказался частично разрушен. Причиной тому экстренные службы называют взрыв бытового газа.

В настоящий момент на месте работают более 350 сотрудников МЧС. Жителей подъездов, не пострадавших от взрыва, эвакуировали, они были размещены в отапливаемых автобусах. Из-под завалов удалось спасти шестерых человек, в настоящее время им оказывается медицинская помощь. Известно, чтот один человек погиб.

Всего в доме по данным администрации, проживает 21 человек. Сотрудники МЧС полагают, что еще как минимум пятеро могут все еще находиться под рухнувшими стенами дома, в том числе и ребенок. Работы по спасению жильцов продолжаются.

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