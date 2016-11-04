На хоккейном матче в Санкт-Петербурге умер болельщик

Хоккейный матч в рамках празднования семидесятилетия российского хоккея был омрачен трагедией. На одной из трибун скончался болельщик 69 лет. Мужчину пытались реанимировать дежурившие медики, но безрезультатно.

Хоккейный матч проходил в Ледовом дворце культурной столицы между сборными Санкт-Петербурга и Москвы. Внезапно во время игры одному из зрителей стало очень плохо, передает "Лайф".



Сообщается, что дежурившие на матче медики скорой помощи пыьтались помочь мужчине, но смогли вывести его из состояния комы.

Есть сведения, что на игру житель Санкт-Петербурга пришел вместе со своей дочкой. В настоящее время тело мужчины доставлено в морг для судмедэкспертизы, которая и выяснит точную причину смерти.