Хоккеисты ЦСКА ищут плачущего мальчика

Хоккейный клуб ЦСКА разыскивает маленького болельщика, который так переживал за свой клуб, что расплакался, - плачущий ребенок попал в объектив видеокамеры. Хоккеисты решили сделать ребенку подарок…

Расплакался мальчик во время матча ЦСКА с финским «Йокеритом» 11 октября. Армейцы тогда проиграли со счётом 3:6, - оттого и плакал юный болельщик, передает russian.rt.com.

«Хоккейный клуб ЦСКА разыскивает своего маленького болельщика, чьи переживания во время матча ЦСКА — «Йокерит» 11 октября попали в объектив телекамеры», так говорится в сообщении на официальном сайте клуба. Хоккеисты просят болельщиков прислать контакты родителей мальчика на электронную почту с темой письма «Плачущий мальчик».

Спортсмены подчеркивают, что у них для «плачущего мальчика» есть приятный сюрприз.