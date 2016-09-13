Матч между юниорскими командами из Шумперка и Брно закончился трагедией: шайба, брошенная одним из игроков, попала в голову арбитру Павлу Лаинке - бросок оказался смертельным. В сети появилось видео инцидента.

Все произошло за считанные секунды: игрок отдает пас, но в зоне броска оказывается чешский арбитр Павел Лаинке. Арбитр сумел встать на ноги после полученного удара, его доставили в одну из чешских клиник, где он скончался спустя две недели. О смерти арбитра стало известно 13 сентября.

Матч, во время которого Лаинке получил травму, состоялся 25 августа. На льду встретились юниорские команды из Брно и Шумперка. "АН-онлайн" ранее уже сообщали об этой трагедии. Судьи КХЛ почтут память скончавшегося коллеги и выйдут на матчи регулярного чемпионата 13 сентября в траурных повязках.