В Нижнем Новгороде оцеплен микрорайон, жителей не выпускают на улицу

Жители микрорайона с красивым названием «Цветы» в Нижнем Новгороде боятся выходить на улицу: в жилом массиве слышны выстрелы, улица Академика Сахарова перекрыта полицией и весь район оцеплен…

Никто пока не знает, что точно происходит во дворах, но в соцсетях пользователи уже сообщают, что слышали пять выстрелов. Полиция просит жильцов не покидать дома, но ничего не объясняет, передает портал nn.ru.

Есть информация из тех же соцсетей, что в районе ищут убийцу… или бомбу… В общем, версий у людей много, от учений вплоть до возможности теракта. В район не впускают общественный транспорт, и таксисты отказываются ехать, когда слышат про район «Цветы».

Один из пользователей соцсети сообщает, что вокруг дежурят пожарные и машины скорой помощи.

В группе «Нижний Новгород» пользователь Андрей Сорокин сообщает, что в районе «Цветы» ловят беглого преступника. Официальных комментариев силовики пока не дают, - говорят, что это дело курирует ФСБ…

НИА Нижний Новгород тем временем сообщает, что задержан автомобиль, на котором передвигались разыскиваемые, преступники, двое из ккоторых застрелены. Якобы мужчины подозревались в террористической деятельности.