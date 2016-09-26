Сотрудники лаборатории «Атомэнергомаш» госпитализированы из-за радиационного облучения

Сотрудники Опытного конструкторского бюро машиностроения (ОКБМ) имени И.И. Африкантова в Нижнем Новгороде (подразделение «Атомэнергомаш») госпитализированы в Москву из-за возможного облучения.

В Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна в Москве сейчас находятся семь сотрудников нижегородской лаборатории. Сообщается, что 23 сентября в лаборатории ОКБМ произошло ЧП, которое, по словам пресс-секретаря ОКБМ Натальи Поповой, «не вышло за пределы лаборатории». В данный момент на территории предприятия радиационный фон в норме, оно работает в штатном режиме.

Известно, что «минимальную дозу облучения» получил лишь один из госпитализированных, она равна годовой норме радиации. О самочувствии работника не сообщается.

КБМ Африкантова - крупный научно-производственный центр атомного машиностроения.