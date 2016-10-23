В сети появилось видео с места взрыва бытового газа в жилом многоэтажном доме в Рязани, в результате которого погибли три человека и пострадали 15, - сред них один ребенок. Спасательная операция продолжается.

Инцидент произошел по адресу 1-й Осенний переулок, дом №4 в Рязани, передает «Лента.ru».

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что взрывом разрушено четыре квартиры. МЧС уточнило, что разрушению подверглись семь квартир: шесть на десятом этаже и одна - на девятом. По словам министра печати и массовых коммуникаций Рязанской области Ольги Чуляевой, разрушены 14 квартир, обрушены частично 8, 9 и 10 этажи дома.

В настоящее время спасатели ищут под завалами еще двоих жителей. Из дома эвакуированы 28 человек. Для пострадавших работает пункт временного размещения в средней школе №3, открыта телефонная горячая линия. Над ликвидацией последствий ЧП работает 202 человека и 45 единиц техники.