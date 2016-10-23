МЧС Рязани: при взрыве газа погибло три человека и 13 ранено

В МЧС Рязани назвали причину взрыва в жилом многоэтажном доме и уточнили количество жертв. Наиболее вероятная причина взрыва в жилом доме в Рязани – утечка бытового газа, заявили в региональном управлении МЧС.

Сообщается, что взрыв бытового газа произошел в 4.36 утра воскресенья в 1-м Осеннем переулке, передают РИА Новости.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о трагедии в Рязани, в результате которой пострадали 10 человек. В настоящее время МЧС уточнило обстоятельства трагедии: при взрыве погибло три человека и 13 жителей пострадали.

Жильцы жилого дома, где произошел взрыв на верхних этажах (взрывной волной разрушены четыре квартиры) эвакуированы.