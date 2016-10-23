В Рязани взорвался жилой дом, пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в Рязани от взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Известно, что взрывной волной разрушено два этажа - девятый и десятый. На месте происшествия работают спасатели.

В МЧС по Рязанской области сообщили, что взрыв газа произошел в доме на улице 1-й Осенний переулок. От взрыва пострадали десять человек, среди них один ребенок. Все они госпитализированы.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, передает ТАСС. Взрывом повреждены четыре квартиры. В МЧС уже установили, что газ взорвался на девятом этаже двухподъездного жилого кирпичного дома 2013 года постройки.

На месте работают спасатели, следствие выясняет причину взрыва.