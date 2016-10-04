В Ивановской области взрыв обрушил подъезд жилого дома

В Ивановской области из-за взрыва произошло частичное обрушение жилого дома. В данный момент известно о двух погибших, еще двое получили серьезные травмы. Одна из пострадавших доставлена в больницу с ожогами 70% тела.

Взрыв произошел в жилом доме, в котором, по данным администрации, было прописано 18 человек. В данный момент полиция выясняет, сколько человек в действительности в нем проживали. Не исключается, что под завалами еще могут находиться люди.

По одной из версий следствия причиной взрыва послужила утечка бытового газа. Однако следствие рассматривает и другую версию: по некоторым сведениям накануне во одну из квартир неизвестный принес портативный газовый баллон, взрыв которого и спровоцировал обрушение.

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