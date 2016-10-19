В Кирове «Porshe Panamera» сбил двух пешеходов

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10 часов вечера на Октябрьском проспекте областного центра. Машина сбила двух кировчан, один из них получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

По сообщению прокуратуры Кировской области, за рулем «Porshe» сидел трезвый водитель. Пострадавший пешеход — студент кировской медицинской академии — сейчас находится в больнице. По непроверенным данным, у него травмированы шейные позвонки.

Сейчас выясняются все детали произошедшего. В любом случае, как подчеркивается в сообщении областной прокуратуры, сейчас это дело поставлено на особый контроль. Прокуратура Ленинского района города Кирова будет следить за ходом проверки.

Читайте также:

Пьяный работник кировского автосервиса угнал «Тойоту Ланд Крузер»

Пьяный водитель сбил девочку и уехал домой спать



