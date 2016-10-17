Пьяный водитель сбил девочку и уехал домой спать

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу вечером у деревни Зимник Кильмезского района Кировской области. Пьяный мужчина, которого два месяца назад лишили водительских прав, наехал на 13-летнюю школьницу.

Девочка шла в попутном ему направлении, по обочине дороги. Мужчина, после того, как сбил на своей «Ниве» школьницу, не остановился, а продолжил движение. Однако его удалось найти и задержать.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили преступника дома: он мирно спал... «Нива» виновника ДТП стояла во дворе. Водитель согласился пройти медицинское освидетельствование на алкоголь. Тест показал 0,9 промилле — обычно такое количество алкоголя содержится в крови у человека, который выпил бутылку водки!

Школьницу спасти не удалось: несмотря на старания врачей, девочка умерла в машине «скорой».

Виновнику ДТП по российским законам грозит наказание сроком до 7 лет лишения свободы.

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