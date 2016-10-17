На федеральной трассе «Вятка» в результате ДТП погиб подросток

Как выяснилось после аварии, водитель, 26-летний житель Юрьянского района, был лишен водительских прав. Тем не менее, 15 октября он не только сел за руль, но и взял с собой пассажира - 12-летнюю школьницу.

Девочка не пристегнулась ремнем безопасности, а водитель не придал этому значения.

Через несколько часов в единую службу диспетчерских вызовов поступило сообщение, что на 435 км федеральной трассы произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина не справился с управлением и его «Шевроле ланос» вылетел в кювет. Прибывшие на место спасатели, обесточили аккумулятор машины. На место прибыла «скорая», водителю была оказана медпомощь. А вот девочку спасти не удалось, в результате полученных травм, она скончалась.

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