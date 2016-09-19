Водитель попавшего в ДТП автобуса ценой своей жизни спас пассажиров
19 сентября 2016, 16:07 [ «АН-Вятка» ]
Автобус с 39 кировчанами попал в аварию в Нижегородской области. Семь пассажиров получили ушибы, один человек с серьезной травмой был доставлен в больницу. Последствия ДТП были бы гораздо серьезнее, если бы не водитель автобуса. Он ценой своей жизни спас пассажиров.
Трагедия произошла вчера, 18 сентября, на 175-м километре трассы Киров - Нижний Новгород. Прицеп фуры резко занесло, он оказался на встречной полосе, и автобус в него врезался, сообщает rusdtp.ru.
39-летний кировчанин, водитель Лев Приискин остался за рулем и сделал все, чтобы избежать столкновения. Если бы он вместо того, чтобы думать о своих пассажирах, выпрыгнул в проход автобуса, мог бы остаться жив. Хотя в этом случае, травмы у людей были бы гораздо серьезнее, в том числе и со смертельным исходом.
У Льва остались двое детей, младшему из которых 2 года. Компания-перевозчик обещает помочь семье в организации похорон.
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