В Кировской области в минувшие выходные пьяными сели за руль 18 человек

В частности, в воскресенье, 16 октября, ранним утром ГИБДД была остановлен автомобиль, за рулем которого находился сотрудник патрульно-постовой службы УВД России по Кировской области. Он был явно пьян.

Но проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался. Всего же в эти выходные было задержано 18 водителей «под мухой». Также за превышение скорости было оштрафовано 734 человека.

В областном центре за выходные произошло 11 аварий, в регионе в целом — 8. Есть пострадавшие, в частности, ДТП на дорогах области унесли жизни двоих детей.

С другой стороны, было зафиксировано 111 нарушений правил дорожного движения пешеходами.

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