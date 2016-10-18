Пьяный работник кировского автосервиса угнал «Тойоту Ланд Крузер»

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Президент уволил заместителя секретаря Совбеза
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В Кремле не исключают встречи Порошенко и Путина тет-а-тет
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Мизулину и Жириновского включили в санкционный список Киева
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Путин согласился участвовать во встрече "нормандской четверки"
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Депутатов-прогульщиков пугают штрафами
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В шахте лифта на спортивной арене "Лужники" обнаружен труп
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Завтра в Берлине состоится встреча в "нормандском формате"
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Сергей Иванов прокомментировал свою отставку
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Труп ребенка с перерезанным горлом найден на пепелище в Липецкой области
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Егерь нашел в лесу труп мужчины
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Две машины провалились под асфальт в Самаре
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Пьяная петербургская школьница выпала из окна третьего этажа
|17.10 20:02
Тульские школьники “заминировали” Красную площадь с найденного телефона
|17.10 16:31
VI Международный форум «Россия – спортивная держава» завершил свою работу
|17.10 16:23
Человеческие кости нашли в заброшенном пионерлагере
|17.10 16:13
МИД: угрозы США о новых санкциях без ответа не останутся
|17.10 15:47
Бурзиев: На ЧЕ по ММА Россия может рассчитывать на «золото» в каждом весе
|17.10 14:55
Житель Подмосковья угнал из гаража гидроцикл
|17.10 14:27
Турникет московского метро зажал голову ребенку
|17.10 13:46
Первые пошли. Остальным готовиться!
|17.10 13:35
Российский посол назвал «наглой ложью» британские обвинения по Сирии
|17.10 13:18
Пожар вспыхнул в одной из детских поликлиник Челябинска
|17.10 12:42
В Москве ограбили дом вице-президента компании МТС
|17.10 12:16
Абдурахимов встретится с Льюисом на UFC Fight Night 102
|17.10 11:44
Житель Подмосковья едва не сгорел из-за Samsung Galaxy
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В Москве девушку изнасиловал мужчина в форме сотрудника полиции
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В Новой Москве рядом с жилым домом расстреляли человека
|17.10 09:17
Труп женщины нашли в фургоне для доставки мебели в Москве
|16.10 21:07
Совет Евросоюза: Антироссийские санкции бессмысленны
|16.10 20:29
Под Екатеринбургом грузовик протаранил дом, пять человек погибли