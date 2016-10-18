Пьяный работник кировского автосервиса угнал «Тойоту Ланд Крузер»

Недавно сотрудники ГИБДД остановили на одной из улиц города Кирова вызвавшую подозрения машину. За рулем «Toyota Land Cruiser» находился пьяный мужчина. При проверке документов выяснилось, что машина не его.

Угонщика задержали и доставили в ближайшее отделение полиции. Немного протрезвевший молодой человек рассказал, что приехал в Киров из Оричей и устроился работать в автосервис. Когда он немного выпил ему на ум пришла светлая мысль покататься на одной из роскошных машин, оставленных в сервисе. Не долго думая, он сел за руль.

Сейчас в отношении 22-летнего юноши возбуждено уголовное дело по ст. 166 («Угон»). «Toyota Land Cruiser» возвращена законному владельцу.

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