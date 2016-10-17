В Новой Москве рядом с жилым домом расстреляли человека

В понедельник, 17 октября, в Новой Москве у жилого дома расстреляли мужчину.

Инцидент произошел в поселке Воскресенское, где неизвестный преступник произвел два выстрела в человека и скрылся. Как сообщает портал Life, пострадавший мужчина был экстренно доставлен в больницу с огнестрельными ранениями.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту случившегося. Специалисты устанавливают все обстоятельства преступления и занимаются активным поиском человека, который совершил нападение.

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