Труп женщины нашли в фургоне для доставки мебели в Москве

Утром в понедельник, 17 октября, сотрудники правоохранительных органов Москвы сделали страшную находку.

В фургоне для доставки мебели, осмотренном на Черноморском бульваре, обнаружили труп 51-летней женщины. Как сообщает портал Life, тело пролежало в багажном отделении автомобиля примерно неделю. В настоящий момент оно направлено на экспертизу, в ходе которой специалисты установят точную причину и время смерти женщины.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. Криминалисты выясняют все обстоятельства случившегося.