Установлено точное местоположение крана, затонувшего у берегов Крыма

Спасателям МЧС удалось установить точное местонахождение плавучего крана, который накануне затонул у берегов Крыма.

Специалисты начнут использовать беспилотный подводный аппарат "Фалькон", как только позволит погода. После завершения обследования к делу приступят водолазы, передает ТАСС данные Южного регионального центра МЧС России.

В настоящий момент из-за шторма на Черном море спасатели не могут заниматься активным поиском троих членов экипажа затонувшего плавучего крана. Сотрудники ведомства постоянно патрулируют береговую линию, однако водолазы никак не могут погрузиться в воду и начать осматривать дно.

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