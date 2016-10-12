Моряки с затонувшего у берегов Крыма крана доставлены в больницу

Моряков, пострадавших во время затопления плавучего крана у берегов Крыма, доставили в больницу для оказания первой помощи.

Об этом в среду, 12 октября, сообщили в Южном региональном центре МЧС. Как уточняет РИА "Новости" пятеро моряков были доставлены в порт Балаклавы, откуда их сразу же направили в медицинское учреждение. Остальные члены экипажа уже прибыли в Балаклавскую бухту под Севастополем.

Напомним, ранее сегодня "АН-онлайн" сообщали о том, что плавучий кран, следовавший в порт города Керчь, затонул неподалеку от поселка Ливадия.

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