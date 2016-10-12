Плавучий кран с экипажем затонул у берега Крыма

Плавучий кран, следовавший в порт города Керчь, затонул неподалеку от поселка Ливадия.

В ГУ МЧС по региону заявили, что во время происшествия на борту плавучего крана находились восемь членов экипажа. Согласно информации ТАСС, пятеро из них уже подняты на борт буксира, а поиски еще троих продолжаются. Есть также информация о том, что два человека утонули во время буксировки крана в Керченском проливе.

Источник заявил, что аварийный кран перемещался в Севастополь из порта Кавказ и затонул примерно в 3.40 по московскому времени.

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