Продюсер Сереги опроверг информацию о его задержании

Продюсер рэп-исполнителя Сергея Пархоменко, более известного под псевдонимом Серега, опроверг информацию о задержании певца в связи с сообщением о бомбе на борту самолета.

Белорусский директор исполнителя Руслан Стариковский сообщил, что распространившиеся слухи о задержании Сереги в аэропорту “Внуково” из-за “минирования” самолета - не более чем “утка”. Он утверждает, что недавно разговаривал по телефону с певцом, который уже в курсе ситуации, но не хочет ее комментировать. Стариковский предположил также, что кто-то пожелал назваться именем артиста.

Ранее сообщалось, что служба безопасности аэропорта задержала мужчину, заявившего о “минировании” самолета. В ряде СМИ появилась информация, что задержанным оказался рэпер Серега.

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