Опоздавший на рейс пассажир заявил о минировании самолета

Сегодня утром в полицию ЦФО поступило сообщение, что некий гражданин, опоздавший на рейс Москва - Минск, отравившийся из Внуково, сообщил о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, уже поднявшегося в воздух.

Сотрудники транспортной полиции задержали пассажира для дальнейшего разбирательства. Досматривать самолет и багаж пассажиров придется уже по прилете в столицу Белоруссии, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность поддержать предложение гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева об уголовной ответственности для авиадебоширов и создания "черного списка" последних.