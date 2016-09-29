Путин - об уголовной ответственности для авиадебоширов: давно пора!

Президент России Владимир Путин сообщил о готовности поддержать предложение гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева об уголовной ответственности для авиадебоширов и о создании «черного списка» последних.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом заметил, что на Западе за агрессивные действия в отношении экипажа или пассажиров на борту лайнера предусмотрены огромные штрафы и тюремные сроки до 20 лет. Савельев предложил перенять данный опыт и привлекать российских авиадебоширов не к административной, как сейчас, а к уголовной ответственности.

Также было предложено создавать специальные «черные списки» авиапассажиров, замеченных в беспорядках на борту самолета. При этом глава «Аэрофлота» отметил, что такие списки у авиаперевозчика уже есть - для внутреннего пользования. Там фигурируют 3090 фамилий.

Владимир Путин инициативу Савельева поддержал полностью, отметив, что сделать это надо было давно.