СМИ: пассажиром, “заминировавшим” самолет, был рэпер Серега

Пассажиром, которого служба аэропорта “Внуково” задержала в связи с ложным сообщением о бомбе на борту самолета, может быть известный белорусский рэпер Серега. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Сообщается, что имя задержанного пассажира Сергей Пархоменко, то есть он является тезкой исполнителя, который выступает под сценическим псевдонимом Серега. Внешне они тоже похожи. Кроме того, представители певца подтверждают, что он должен был вылететь сегодня в Белоруссию из России.

Напомним, ранее стало известно, что некий мужчина, опаздывая на рейс Москва-Минск, сообщил о заложенной на борту самолета бомбе. В этот момент лайнер уже находился в воздухе.

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