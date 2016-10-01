Напавший на синагогу в Москве оказался психом из Подмосковья

Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу в синагоге и попытавшегося поджечь ее. Нападавшим оказался житель Подмосковья некий Иван Лебедев, проживающий в Королеве. Пистолет был пневматический.

Нападавшему на синагогу 40 лет. Он имеет психическое расстройство и состоит на учете в ПНД. Мужчина задержан и доставлен в ОМВД для разбирательства.

Как ранее стало известно, мужчина ворвался с пистолетом и канистрой бензина в синагогу в центре Москвы, он ранил из пистолета охранника.

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