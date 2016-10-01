В Москве задержали мужчину, ворвавшегося в синагогу с канистрой бензина

Столичная полиция задержала мужчину, который ворвался с пистолетом и канистрой бензина в синагогу в центре Москвы, он ранил из пистолета охранника. Пострадавший госпитализирован с ранением груди.

Вооруженный мужчина ворвался на территорию синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке. На место инцидента выехали сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.

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