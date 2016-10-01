На размещенном в сети ролике видно, как молодые ребята подходят к мужчине, просят сигарету, а потом начинают бить ногами. Видеозапись школьники назвали "уроком вежливости". Записью заинтересовалась полиция.

Начата проверка, в ходе которой будут установлены авторы видео и все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Ростовской области компания подростков снимала на камеру мобильного телефона процесс избиения сорокалетнего мужчины, а затем похвасталась фотографиями в социальных сетях.

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