Ростовские подростки снимали на камеру расправу с сорокалетним мужчиной

В Ростовской области компания подростков снимала на камеру мобильного телефона процесс избиения сорокалетнего мужчины, а затем похвасталась фотографиями в социальных сетях.

Сорокалетний мужчина стал жертвой нескольких подростков. По предварительной версии следствия, причиной инцидента мог стать конфликт, переросший в итоге в драку. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и не смог дать отпор численно превосходившим его подросткам. От полученных травм пострадавший скончался.

Процесс расправы подростки снимали на камеру, а затем выложили фотографии избитого до смерти мужчины в интернет. Один из подростков подписал снимки “Норм вечер”.

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