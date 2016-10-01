Пьяный москвич устроил стрельбу по прохожим, требуя лечь

На Бирюлевской улице мужчина напал на пару велосипедистов и потребовал, чтобы они легли на землю. При этом он устроил стрельбу. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.

Они скрутили нападавшего и отобрали оружие, которое оказалось охолощенным. Мужчина был сильно пьян.

Велосипедисты, остановившиеся у палатки и после нападения выполнившие требование лечь, смогли вызвать полицию только потому, что мужчина повел себя неадекватно: он вдруг развернулся и ушел.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".





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