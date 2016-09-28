По садам около Кирова гуляет медведь?

Жители Нововятского района города Кирова не на шутку обеспокоены. На информационном портале Нововятск.рф появилось сообщение, что в садоводстве «Починок» обнаружили следы крупного опасного хищника.

В этом году уже появлялись сообщения о встречах жителей области с медведями. Но, как правило, они происходили в лесу, в отдаленных районах Кировской области. Иногда эти хищники подходят к жилым поселениям, но рядом с крупными городами они обычно не появляются.

Фотографии следов разместил один из садоводов. Мужчина сообщил, что сфотографировал их в прошлую пятницу, 23 сентября. «Медведя никто не встречал?" - написал он. Мужчина сообщил, что хищник, по-видимому, поел яблок, походил по участкам, полежал под терновником и ушел.

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