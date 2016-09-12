В Кировской области двое грибников испугались медведя и заблудились

В прошлую пятницу двое жителей поселка Речной Опаринского района ушли в лез за грибами и пропали. На следующий день их обнаружили живыми и невредимыми в землянке, где обычно ночуют охотники.

По информации УМВД России по Кировской области, молодых людей — 19 и 20 лет — родственники хватились ближе к вечеру. Сотрудники правоохранительных органов сразу же начали прочесывать лес. На следующий день к ним присоединились местные жители и охотники.

Последние решили проверить свою землянку, где они иногда ночуют. Там они и обнаружили грибников. Они рассказали, что встретили в лесу медведя, испугались и бросились бежать. Молодые люди все больше удалялись от родного поселка — они ушли вглубь леса на 12 км.

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