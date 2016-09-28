Два чиновника Ространснадзора задержаны по подозрению в коррупции

Два высокопоставленных чиновника Ространснадзора в среду после обыска здания ведомства задержаны по подозрению в коррупции. В здании столичного управления Ространснадзора сегодня проходят обыски.

Подозреваемые занимались поборами с транспортных предприятий, связанных с пассажирскими перевозками на маршрутных такси. Они находились в разработке оперативных подразделений ФСБ и МВД в течение нескольких месяцев.

Задержаны начальник столичного управления Ространснадзора Игорь Суржик и глава Южного управления Игорь Высоцкий. РЕН-ТВ сообщил еще о задержании госинспектора отдела автотранспортного надзора по Западному, Юго-Западному и Южному административным округам Москвы Дениса Зуева.

По информации ТАСС, обыски проводятся и по местам жительства чиновников, которых подозревают в получении взяток от транспортных компаний.

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