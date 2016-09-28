В Москве обыски проходят в здании Ространснадзора

В Москве в среду с утра обыски проходят в здании Ространснадзора. Задержаны 10 человек. Руководство ведомства подозревают в коррупции.

Обыски проходят у начальника московского управления Игоря Суржика, государственного инспектора отдела автотранспортного надзора по Западному, Юго-Западному и Южному административным округам г. Москвы Дениса Зуева, - передает РЕН-ТВ.

Задержанным подозревают в получении взятки в крупном размере и в покровительстве фирмам, занимающимся пассажирскими перевозками на автобусах и маршрутных такси.

Пресс-служба управления Ространснадзора по Москве информацию об обысках пока не комментирует.

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