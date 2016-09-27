Что нашли при обыске в туалете и машине полковника Захарченко

В ходе обыска в рабочем кабинете сотрудника ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко в туалете, в ведре для мусора был найден ключ от автомобиля Acura. А дальше началось самое интересное.

В автомобиле находились его паспорта и деньги - 13 млн рублей, $170 тысяч и €5 тысяч. Об этом сообщил прокурор в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба защиты обвиняемого на арест.

Дальше - больше. По словам Захарченко, он брал машину у приятеля на время и не знает, откуда в ней деньги.

Напомним, Дмитрий Захарченко ранее заявил, что изъятые у него 8,5 миллиарда рублей - не его. Захарченко предположил, что деньги принадлежат его сводной сестре. Следователи полагают, что миллиарды рублей, обнаруженные у Захарченко, могут быть "откатами", которые предназначались для топ-менеджеров ряда нефтяных и газовых компаний.

Читайте также:

Члены семьи полковника Дмитрия Захарченко, у которого обнаружили крупную сумму денег, сбежали из Москвы.



