Школьница скончалась во время урока танцев в Новосибирске

В Новосибирске 13-летняя девочка скончалась во время урока танцев в одной из общеобразовательных школ Ленинского района города.

У школьницы вечером 15 сентября внезапно ухудшилось самочувствие, а через некоторое время она умерла. Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону, ссылаясь на слова девушки, которая представилась сестрой подростка, та ранее уже теряла сознание, однако врачи говорили, что все в порядке. Кроме того, семиклассница якобы очень мало ела - это сильно истощило ее организм, передает РИА "Новости".

По факту случившегося проводится доследственная проверка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства смерти девочки.

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