Стала известна причина смерти пятнадцатилетнего мальчика, умершего во время урока русского языка в одной из школ Татарстана. Как установила экспертиза, школьник скончался от передозировки неустановленными наркотическими веществами.

Как сообщает Life, одноклассники мальчика признались, что незадолго до урока видели мальчика курящим обычную и электронную сигареты. Правоохранители считают, что к смерти подростка привело отравление спайсами. В данный момент возбуждено уголовное дело по факту склонения несовершеннолетнего к употреблению наркотиков.

Напомним, школьник потерял сознание во время урока русского языка. Приехавшие сотрудники скорой помощи не смогли спасти жизнь подростка.

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