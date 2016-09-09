В Татарстане школьник умер во время урока

В одной из татарстанских школ случилась трагедия. Одному из учеников девятого класса, пятнадцатилетнему подростку, стало плохо во время урока русского языка.

Когда мальчик потерял сознание, ему вызвали скорую, однако приехавшие медики оказались бессильны: подросток умер до их приезда. Сотрудники скорой помощи смогли лишь констатировать смерть. По предварительным данным, мальчик не страдал хроническими заболеваниями и ранее не жаловался на самочувствие.

В данный момент по факту произошедшего организована проверка. Сотрудники Следственного комитета устанавливают подробности трагедии и не исключают возможности возбуждения уголовного дела.

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