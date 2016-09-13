Кировские школьницы продавали свои интимные фотографии в интернете

Об этом стало известно после того, как в одном из СМИ появилась публикация на данную тему. Якобы совсем юные кировчанки за вознаграждение готовы выслать желающим фотографии своего обнаженного тела.

За фото они просят совсем недорого — 10 рублей - можно стать постоянным клинетом — тогда предусмотрена абонентская плата: 1500 рублей за несколько дней.

После публикации на эту тему в местном СМИ Следственный комитет РФ по Кировской области начал проверку, цель которой — разобраться в ситуации. В правоохранительных органах знают, что в популярных соцсетях существуют группы, в которых молодые люди торгуют своими эротическими фотографиями, и борются с этим. Сообщество, где торговали фотографиями кировских школьниц, Роскомнадзор уже закрыл. Сейчас разыскиваются модераторы этой группы.

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